Meret, a giugno possibili problemi. Scelto l’erede?

Meret a giugno potrebbe tornare ad essere un problema per il Napoli, che starebbe pensando a chi eventualmente prendere per sostituirlo

Ciro Venerato sgancia la bomba: “A fine stagione, ovvero a giugno, potrebbe esserci un problema da risolvere che riguarda il portiere friulano Alex Meret il quale piace a molti club della Premier inglese e soprattutto al Tottenham, come già ho avuto modo di dire in queste ultime settimane di gennaio. Il Napoli, nel caso il club inglese dovesse offrire i 30 milioni richiesti dal patron De Laurentiis, ha già individuato il possibile erede: si tratta di Vicario dell’Empoli. Al club toscano il Napoli verrebbe girato un po’ di cash e il giovane Caprile del Bari”.

Una possibilità non remota, con i partenopei che si ritroverebbero a dover sostituire l’attuale portiere, visto anche che vuole certezze sul suo ruolo in squadra. Attualmente è il titolare, ma potrebbe non esserlo sempre. L’arrivo di Gollini potrebbe chiudergli alcune porte e questo creerebbe altri problemi sotto il Vesuvio. A sostituirlo si dice possa esserci un portiere già sondato, con Venerato che però smentisce: “Per quanto riguarda Bamba, smentita secca: il Napoli ha valutato e seguito il calciatore del Vitoria Guimaraes, un buon nome ma che non rientra nei piani di Giuntoli”.

Intanto…

Intanto si può dire sfumato Keylor Navas dopo mesi di corteggiamento. Il portiere costaricano sembra aver accettato l’offerta del Nottingham Forest. Ora resta da convincere il Paris Saint Germain, che sembrerebbe ben propenso a lasciarlo partire. Il calciatore, però, non arriverà in azzurro. Il Napoli ha mollato il colpo e non sembra voler tornare su di lui.