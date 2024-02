Meret alla Roma, si può a parametro zero?

Alex Meret può arrivare alla Roma a parametro zero. Il portiere non sembra voler rimanere in azzurro ancora per molto e i giallorossi spingono per averlo subito

Il rinnovo di Alex Meret sembra possa essere cosa fattibilissima per il Napoli, considerando che diverrebbe automatico al concretizzarsi del 70 % delle presenze in questa stagione. Il nuovo accordo varrebbe fino al 2025, con il Napoli che poi dovrebbe trovare un nuovo rinnovo con il portiere.

Allo stato attuale delle cose, però, il giocatore non sembra così vicinissimo al rinnovo. Infatti, c’è già la voce di un suo possibile addio in estate e addirittura a parametro zero. Quest’ultima possibilità sembra difficile, nonostante Pierluigi Gollini stia giocando di più rispetto al collega. In tal senso, la Roma sembra avvicinarsi – e di parecchio anche – al calciatore in quanto preferenze.

Meret si avvicina al giallorosso?

Sono ancora soltanto voci, ma il giocatore ex Udinese sarebbe lusingato dall’interesse dei capitolini. Il club giallorosso starebbe studiando il modo per portarlo a Roma nella prossima sessione di mercato, specialmente perché un nuovo portiere serve. Rui Patricio è in uscita dalla scorsa estate e non sembra destinato a rimanere.

I giallorossi ci proveranno anche nel caso in cui il giocatore rinnovi, con il Napoli che potrebbe divenire bottega cara. I partenopei, infatti, vorrebbero almeno 25 milioni di euro per privarsi del suo portiere. Un prezzo giustificato ancora dalla giovane età dell’estremo difensore, con la Roma che potrebbe cercare di ridurre il prezzo con alcune contropartite tecniche. Tra queste Diego Llorente, in uscita dal club giallorosso e che potrebbe fungere da pedina importante per questo scambio.