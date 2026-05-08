Meret andrà via: è corsa a 2 per il secondo di Milinkovic-Savic!

Il futuro della porta del Napoli potrebbe avere un altro cambiamento importante in estate. Dopo l’arrivo di Milinkovic-Savic la scorsa stagione, il club azzurro, infatti, starebbe già pianificando le prossime mosse di mercato in vista di un possibile addio di Alex Meret, portiere che ha ormai perso la maglia da titolare. La dirigenza vuole farsi trovare pronta per evitare vuoti in un ruolo così delicato.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, il Napoli avrebbe iniziato a monitorare alcuni giovani profili europei da inserire accanto a Milinkovic-Savic, indicato ancora una volta come possibile punto di riferimento per la prossima stagione. L’obiettivo sarebbe quello di costruire una coppia affidabile e competitiva, con giocatori giovani ma già dotati di esperienza internazionale.

Tra i nomi seguiti con maggiore attenzione ci sarebbe Konstantinos Tzolakis, estremo difensore cresciuto nelle giovanili dell’Olympiacos. Il portiere greco, nato nel 2002, si è distinto negli ultimi anni per riflessi, personalità e capacità di gestire la pressione nonostante la giovane età.

L’altro profilo osservato dal Napoli sarebbe Noah Atubolu, attualmente Friburgo nonché finalista di Europa League. Anche lui classe 2002, ha attirato l’attenzione di diversi club europei grazie alle prestazioni offerte in Bundesliga e alla crescita mostrata nelle ultime stagioni.

Nonostante le valutazioni già avviate, il Napoli non considera la situazione un’urgenza immediata. La società, però, vuole evitare che la questione portiere si trascini troppo a lungo, così da programmare con serenità il futuro della squadra e garantire continuità tecnica tra i pali.