Meret confermato da ADL

Il Napoli campione d’Italia in questo caldo mese di Giugno deve pensare a modellare la squadra per la prossima stagione. In primis c’è da capire chi sarà il prossimo allenatore visto che Spalletti ha già salutato la squadra. Nella dirigenza invece ci saranno due nuov volti al posto di Cristiano Giuntoli ed Alessandro Formisano. Nella rosa invece ci saranno alcune modifiche e molte conferme.

Zielinski, Demme e Lozano sono in forte dubbio mentre Berezynski e Ndombele non verranno riscattati. Il presidente De Laurentiis ha deciso di confermare, invece, il portiere protagonista di questa stagione ovvero Alex Meret. Una decisione che non meraviglia alla luce dell’ottima annata calcistica del numero uno azzurro. Eppure, nella scorsa estate, in tanti auspicavano l’addio dell’estremo difensore.

Aurelio De Laurentiis è stato sempre un grande estimatore del calciatore friulano. Pur di portarlo a Napoli il massimo dirigente si impose sia a Cristiano Giuntoli che all’ex allenatore Carlo Ancelotti. “Lo voglio al Napoli e sono disposto a investire una cifra importante”, queste furono le parole del patron azzurro alla dirigenza azzurra. Il presidente non badò a spese versando all’Udinese, all’epoca proprietaria del cartellino del giocatore oltre venti milioni di euro.

Alex Meret, dopo l’addio di David Ospina, ha finalmente dimostrato di essere un portiere importante, tra i migliori in assoluto in campionato. L’ex Udinese ha sentito la fiducia della squadra, del mister e della società ed ha mostrato tutte le sue qualità. ADL ha vinto un’altra scommessa ed è pronto a vincerne altre.

In rosa attualmente ci sono quattro portieri. Gollini, Idasiak e Marfella sono i sostituti di Meret. Molto probabilmente il giovane polacco andrà in prestito mentre per Gollini c’è da capire se gli azzurri pagheranno il riscatto fissato a otto milioni di euro. Marfella potrebbe restare e fare il terzo mentre, arrivati a questo punto, il Napoli non lascerà andare Meret a meno che non arrivi una grande offerta dalla Premier League.