Napoli, quanto vale Meret ad oggi?

Chi sarà il portiere titolare del Napoli nella prossima stagione? Questa è una delle domande più frequenti per il mercato azzurro. La società sembra voler puntare forte su Alex Meret, attualmente secondo del colombiano Ospina.

Meret dovrebbe rinnovare il suo contratto con gli azzurri, a patto che sia lui il titolare nella prossima stagione. “Meret rinnova solo se Ospina andrà via”, è quanto fa sapere il giornalista del Corriere dello Sport Fabio Mandarini intervenuto a Televomero.

Sempre su Televomero, Francesco Modugno, giornalista di Sky, ha svelato un altro retroscena riguardo il portiere ex Spal. “Due anni fa Meret valeva cinquanta milioni per il Napoli. Ora non so quanto varrebbe ammesso fosse in vendita”.

Secondo il portale Transfermark, il portiere campione d’Europa con la nazionale vale circa dodici milioni di euro, una cifra quindi estremamente più bassa rispetto gli anni scorsi.

Ogni discorso è comunque rimandato a fine stagione. Il titolare per ora è Ospina e continuerà ad esserlo, anche perché Meret è infortunato. Luciano Spalletti farà affidamento sul portiere colombiano in queste ultime partite di campionato.