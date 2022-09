Alex Meret è vicino al rinnovo. Dopo un’estate tortuosa fatta di voci di addio e probabili sostituti, Meret è rimasto in azzurro ed ha dimostrato le sue qualità. Difatti il portiere friulano è stato protagonista con grandi prestazioni in questa prima parte di stagione. A Napoli sarebbe dovuto arrivare uno tra Keylor Navas e Kepa Arrizabalaga, invece è arrivato Salvatore Sirigu che è attualmente il secondo di Meret.

Dopo che il discorso rinnovo è stato messo in stand-by, ora Meret è pronto a firmare il prolungamento del contratto in scadenza a Giugno 2023. Sia la società che Spalletti sono ritornati ad avere fiducia in lui dopo l’ultima stagione tra alti e bassi. Gli ultimi aggiornamenti sul rinnovo sono arrivati, dall’esperto di mercato, Ciro Venerato ai microfoni di Rai News 24:

“Ieri pomeriggio nuovo contatto telefonico per limare gli ultimi dettagli tra Napoli e Meret. Soddisfatto l’agente Pastorello: limati ultimi ma importanti dettagli. Partiamo dalla base fissa. Non più 1.2 (come programmato a Giugno) ma 1.5 netti. Passi avanti anche sui bonus e sugli incentivi: 300 mila euro tetto massimo annuale. Firma attesa entro 15 giorni.”

Anche per Valter De Maggio le parti sono molto vicine e si attende solo l’ufficialità. Dentro la rinascita di Meret c’è sicuramente il cambio della guardia nello spogliatoio, l’addio dei senatori ha dato nuova vita a Meret che si sentiva sfiduciato dai suoi stessi compagni. La crisi psicologica del portiere friulano è nata quando mister e squadra si sono iniziati ad affidare ad Ospina, leader dello scorso Napoli. Ma quest’anno che c’è stata una rivoluzione, il nuovo Napoli ha dato nuova ninfa vitale a Meret.

Al Napoli serviva un nuovo grande portiere ed in qualche modo è arrivato. Il rinato Meret è la soluzione ai problemi tra i pali del Napoli. Ora non ci resta che attendere l’ufficialità del suo rinnovo.