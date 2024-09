Meret in attesa degli esami: salta la Coppa Italia

Aggiornamenti importanti sulle condizioni di Alex Meret, portiere del Napoli, che ha dovuto abbandonare il campo dopo 36 minuti nella partita contro la Juventus a causa di un problema muscolare.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Meret è in attesa dei risultati degli ultimi esami strumentali, previsti per oggi, che chiariranno la gravità dell’infortunio all’adduttore, riportato durante il match di sabato scorso.

Niente da fare per la Coppa Italia

La prima conseguenza certa è che Meret non sarà disponibile per il prossimo impegno in Coppa Italia contro il Palermo, in programma giovedì allo stadio Maradona. Anche se manca ancora una diagnosi definitiva, l’assenza del portiere sembra ormai sicura, e potrebbe essere stata pianificata in anticipo, visto che l’alternanza tra i portieri era già ipotizzata per questa partita.

Il vero problema riguarda però i prossimi impegni in campionato. Meret rischia di saltare non solo la sfida di domenica contro il Monza, sempre a Fuorigrotta, ma anche quella successiva di venerdì 2 ottobre contro il Como.

Entrambe le gare si disputeranno al Maradona, e la partita con il Como sarà l’ultima prima della pausa per gli impegni della Nazionale, motivo per cui anche il CT Luciano Spalletti sta seguendo con attenzione l’evoluzione delle sue condizioni fisiche.