Meret in bilico, Anguissa verso l’addio: il Napoli tra rinnovi e strategie future

Il futuro del centro sportivo di Castel Volturno e il potenziamento del settore giovanile sono temi centrali per il Napoli. Valter De Maggio, a Radio Goal, ha spiegato che Antonio Conte ha lanciato un segnale chiaro sulla necessità di strutture all’altezza, trovando sensibilità in Aurelio De Laurentiis. Tuttavia, il contratto di concessione per l’attuale sede del club scadrà tra dieci mesi e la famiglia Coppola, proprietaria dell’area, ha richiesto di liberare gli spazi.

Il centro sportivo

Il presidente azzurro aveva avanzato una proposta per l’acquisto dell’albergo annesso, ma i Coppola non sono intenzionati né a vendere né a procedere con sfratti esecutivi. Per questo motivo, il Napoli sta valutando alternative e ha incaricato il dottor Versiero di esplorare soluzioni per un nuovo centro sportivo.

Dopo nove mesi di lavoro, Versiero ha consegnato un dossier a De Laurentiis e Chiavelli con due opzioni: ottenere in concessione un’area dal Comune per 90 anni, pagando un affitto, oppure puntare su La Piana, un terreno a Castel Volturno che potrebbe ospitare tredici campi da calcio, una foresteria, un centro medico e altre strutture dedicate al settore giovanile.

Strategie di mercato

Sul fronte mercato, il rinnovo di Alex Meret resta in bilico. Nonostante qualche progresso nelle trattative, non c’è ancora intesa su ingaggio e bonus, e l’Inter resta alla finestra in attesa di sviluppi.

Situazione più definita, invece, per Frank Anguissa: il Napoli eserciterà l’opzione per il rinnovo automatico, ma il centrocampista e la sua famiglia sembrano orientati a lasciare l’Italia a fine stagione. Chi vorrà acquistarlo dovrà quindi trattare direttamente con il club partenopeo.