Meret infortunato, il solo Milinkovic-Savic non basta: Sepe nel mirino del Napoli

I partenopei starebbero pensando a Luigi Sepe per la porta per far riposare Vanja Milinkovic Savic, visto che Alex Meret è infortunato e ne avrà almeno fino al 19 dicembre. I soli Contini e Ferrante non bastano e si vuole qualcuno che possa essere più affidabile

Sepe torna in Serie A?

La notizia sembra di difficile da credersi, ma il Napoli starebbe pensando concretamente di prendere un nuovo secondo portiere per sopperire alla mancanza di Alex Meret per i prossimi due mesi. Il portiere friulano si è rotto un piede in allenamento e starà fuori almeno fino al 19 dicembre.

Nikita Contini e Mathias Ferrante non sembrano essere pronti per fare da secondi a Vanja Milinkovic Savic, specialmente per una squadra che punta a vincere, e i partenopei starebbero pensando di prendere a Luigi Sepe. Una notizia, come detto, difficile da credere ma potrebbe essere la scelta dei partenopei.

È una trattativa sensata?

Allo stato attuale delle cose, non sembra sia una cosa troppo sensata a livello economico. Con un Milinkovic Savic in forma il Napoli avrebbe un portiere che può tranquillamente, tra alti e bassi, farti più partite di fila. Antonio Conte, però, vorrebbe farlo riposare e alternare ogni tanto. Mathias Ferrante e Nikita Contini, dunque, potrebbero essere scelte non troppo pessime per la porta considerando il tempo da cui è fermo Luigi Sepe. Infatti, l’ex Salernitana è svincolato e non gioca dal 18 gennaio 2025, prima che Christensen arrivasse a Salerno e gli rubasse il ruolo da titolare.