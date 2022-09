Meret: la firma del contratto è attesa al rientro dalla sosta

Nell’ultima sessione di mercato al centro delle trattive per il Napoli c’è stata la ricerca del portiere per questa stagione calcistica. Si è parlato molto di un possibile approdo di Navas oppure del rinnovo di Meret.

In realtà, l’affare Navas, nonostante il calciatore avesse dato la propria disponibilità al trasferimento, non si è mai concluso in quanto non è riuscito a trovare un accordo con il PSG riguardo la buonuscita.

Al contrario, per Meret le cose sembra si siano messe nel verso giusto complici anche le ottime prestazioni per quest’inizio di campionato. L’indiscrezione arriva dal La Gazzetta dello Sport secondo cui al rientro dalla sosta il friulano potrebbe firmare finalmente per il rinnovo. Restano da definire i dettagli del contratto che potrebbe terminare nel 2026 e non più nel 2027.