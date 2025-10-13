Meret nel mirino dell’Inter: continuano i dialoghi

Come vi abbiamo raccontato già da qualche tempo, l’Inter ha ripreso da qualche tempo i dialoghi per provare a prendere Alex Meret. C’è stato un periodo in cui i nerazzurri sembravano convinti di virare saldamente sul portiere azzurro, ma poi hanno abbandonato la pista per volere del calciatore. Ora la pista si sta scaldando nuovamente

Meret può lasciare Napoli?

La risposta è sì, Alex Meret può lasciare concretamente il Napoli. Nonostante un contratto in scadenza nel 2027, il portiere friulano sembrerebbe tentennante da un po’ di tempo rispetto alla sua permanenza in azzurro, cosa che ha reso difficili i colloqui con i partenopei durante i tentativi passati di rinnovo del giocatore.

Tutti andati a buon fine, certo, ma sempre con una richiesta da parte del portiere del Napoli: la titolarità. Titolarità che, allo stato attuale delle cose, non sembra essere sicura per lui e che potrebbe portare la sua carriera verso nuovi lidi. Quasi sicuramente non a gennaio, difficile che cambi aria a stagione in corso, ma in estate.

L’Inter può provarci

A non staccarsi mai da Alex Meret è stata l’Inter, che è da almeno 2 anni che cerca di ingolosire il portiere ex Udinese con offerte varie. Il giocatore ora è titubante riguardo al suo utilizzo, nonostante stia giocando. Il pericolo, a lungo andare, di far panchina a Vanja Milinkovic-Savic sembra non essere molto di conforto per lui e aldilà di una competizione sana che si sta creando, ciò potrebbe portarlo a prendere i guanti della porta nerazzurra. Una porta nerazzurra che, quasi sicuramente, vedrà andar via Sommer dalla prossima stagione e potrebbe vedere l’arrivo di Meret.