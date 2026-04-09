Meret pronto ad andar via: potrebbe chiedere la cessione

Il futuro della porta del Napoli torna al centro del dibattito. Le parole del giornalista Paolo Del Genio aprono uno scenario che potrebbe cambiare profondamente gli equilibri della squadra: secondo lui, Alex Meret sarebbe pronto a chiedere la cessione al termine della stagione

Meret dice addio?

Una previsione che nasce da una situazione ormai evidente. Il portiere friulano, nonostante abbia contribuito alla conquista di due scudetti, non è mai riuscito a imporsi con continuità come titolare indiscusso. In questa stagione, poi, il suo ruolo si è ulteriormente ridimensionato, fino a diventare una riserva stabile nelle gerarchie della squadra. Prima per infortunio, poi per scelta tecnica.

Il giornalista Paolo Del Genio è stato chiaro: quando un calciatore non trova spazio, è naturale che voglia cambiare aria. E nel caso di Meret, la sensazione è proprio questa. Il desiderio di giocare con continuità, fondamentale soprattutto per un portiere, potrebbe spingerlo a cercare una nuova esperienza lontano da Napoli.

Addio alla maglia partenopea?

Qui di seguito quanto detto dal giornalista a TV 8: “Non giudico molto negativamente la stagione di Milinkovic-Savic, però io prenderei il portiere titolare l’anno prossimo. Ho questa convinzione, penso che prenderei sicuramente un estremo difensore affidabilissimo che possa giocare titolare”.

Poi l’indiscrezione: “Credo che sia finito il ciclo di Meret: due scudetti e non faceva il titolare, oramai quest’anno proprio riserva nettamente. Quindi penso fermamente che a fine stagione chiederà di andare via. A Napoli resterà sicuramente Milinkovic-Savic, quindi bisogna prenderne un altro portiere, questo è poco ma sicuro. Un altro chi? La riserva di Milinkovic o il titolare? Penso vada preso il titolare”.