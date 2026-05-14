Meret pronto ad andare via: per sostituirlo Conte vuole un francese

Il Napoli si prepara a vivere un’estate ricca di cambiamenti e tra i temi più caldi c’è anche quello legato alla porta azzurra. Dopo anni da protagonista, Alex Meret potrebbe salutare il club partenopeo al termine della stagione. La dirigenza, infatti, starebbe valutando nuovi profili per aprire un ciclo diverso, soprattutto in vista delle prossime decisioni legate al futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli

Butez il nome nuovo

Il nome nuovo per la porta del Napoli è quello di Jean Butez, portiere francese del Como che nell’ultimo anno e mezzo ha attirato l’attenzione di diversi addetti ai lavori grazie alle sue prestazioni. Secondo le ultime indiscrezioni, il profilo del classe ’95 piace molto a Conte, che lo considera adatto al suo modo di intendere il calcio.

La possibile partenza di Meret sarebbe legata anche a questioni economiche. Il Napoli starebbe pensando di alleggerire il monte ingaggi e di aprire un nuovo ciclo tra i pali. Una scelta che inevitabilmente farebbe discutere i tifosi, considerando il contributo dato dal portiere friulano negli ultimi anni.

Possibile scambio?

I partenopei e il Como potrebbero clamorosamente fare uno scambio di portieri. Meret potrebbe essere utilissimo al Como, che è alla ricerca di italiani cresciuti da vivai italiani per le liste UEFA e il profilo del portiere friulano sarebbe quello giusto. Uno scambio ad armi pari sarebbe l’ideale, visto anche che Conte potrebbe chiedere Butez ad ADL.