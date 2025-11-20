Meret può andare via a fine stagione: ADL fissa il prezzo

Tante squadre italiane sono alla ricerca di un nuovo portiere per la prossima stagione, con i partenopei che sarebbero intenzionati a cedere Alex Meret se dovesse chiedere di andar via. La possibilità che il portiere faccia questa richiesta è concreta e i partenopei vogliono prepararsi

Il rinnovo non sembra sia da fare

L’avventura di Alex Meret alle pendici del Vesuvio sembrerebbe essere destinata a finire molto presto. Il rinnovo di contratto tarda ad arrivare e si fatica, ormai, anche a trattare con il portiere e il Napoli sembrerebbe abbastanza scocciato dalla situazione. Mettici anche un infortunio di Meret che sta valorizzando Milinkovic Savic e si otterrà un potenziale addio.

La scadenza naturale del contratto del portiere friulano è fine giugno 2027, con l’estremo difensore che non ha ancora fatto capire le sue intenzioni. Filtrerebbe, però, da informazioni raccolte dalla nostra redazione che il giocatore potrebbe voler andar via in estate.

Pretendenti e il prezzo

Aurelio De Laurentiis non vuole farsi cogliere impreparato e avrebbe già deciso un possibile prezzo: 30 milioni di euro per accaparrarsi il portiere protagonista degli ultimi due scudetti partenopei. Tra le pretendenti tante squadre italiane e non, con anche all’estero alcuni club che si sono informati. Inter e Milan guidano la corsa, con i nerazzurri che avranno da sostituire Sommer e i rossoneri dovranno salutare Maignan. La Juventus resta ad osservare nonostante un parco portieri invidiabile, sempre comunque pronta a cogliere eventuali occasioni. La Roma, invece, resta in sordina: solo se dovesse salutare Mile Svilar, a buon prezzo ovviamente, i giallorossi si butterebbero sull’azzurro. All’estero si vedono Galatasaray, Aston Villa e Bayer Leverkusen.