Meret può partire a fine stagione: il Napoli pensa al futuro

Con la sessione di mercato invernale ufficialmente in chiusura, le squadre italiane hanno già puntato gli occhi verso quella estiva. Sarà alla fine del campionato, infatti, che ogni club potrà tirare le somme della stagione e valutare ulteriori vendite o acquisti.

In particolare, il Napoli si prepara al rientro dal prestito all’Empoli di Elia Caprile previsto proprio per la prossima stagione. In questa prospettiva sembra predestinato l’addio di Alex Meret nonostante la presenza della clausola nel suo contratto che permetterebbe alla società di prolungarlo per un altro anno.

Meret, infatti, vuole fortemente il posto da titolare che si è conquistato già a partire dalla scorsa stagione ma il rientro di Caprile in maglia azzurra potrebbe compromettere la sicurezza della titolarità.

A parlarne è l’edizione odierna de Il Roma secondo cui la partenza di Meret potrebbe essere una diretta conseguenza della concorrenza di Caprile e Gollini per il posto da estremo difensore. In casa Napoli, infatti, è in valutazione anche il riscatto di Pierluigi Gollini fissato a circa 7 milioni di euro.

Ad oggi sembra probabile la cessione del portiere friulano alla fine della stagione. La situazione, però, è tutta in valutazione e da definire nei prossimi mesi.