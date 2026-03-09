Meret può salutare: fissato il prezzo

Il futuro di Alex Meret al Napoli potrebbe cambiare a fine stagione. Dopo diversi anni in maglia azzurra, il portiere friulano potrebbe salutare la squadra e iniziare una nuova avventura

Voci di addio

Secondo le ultime voci di mercato, il suo agente si starebbe già muovendo per capire se ci siano squadre interessate. Non c’è ancora nulla di deciso, ma l’idea è quella di guardarsi intorno e valutare eventuali offerte che potrebbero arrivare nei prossimi mesi.

Meret è a Napoli da tempo e i tifosi lo conoscono bene. In questi anni ha difeso la porta azzurra in tante partite importanti, con parate decisive e momenti da protagonista. Però nel calcio le cose cambiano in fretta e anche chi è stato a lungo in una squadra può decidere di cambiare aria, specialmente se sono varie le stagioni in cui ti ritrovi a dover lottare con una folta concorrenza.

Il prezzo

Il club, guidato dal presidente Aurelio De Laurentiis, avrebbe già fissato il prezzo per una possibile cessione. Il valore del portiere sarebbe tra i 18 e i 20 milioni di euro. Una cifra che potrebbe attirare l’attenzione di diversi club. Ad averlo adocchiato ci sarebbero Inter, Juventus e Roma (quest’ultima solo nel caso in cui Svilar dovesse salutare).