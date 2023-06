Meret richiesto dall’Inter se parte Onana

I nerazzurri avrebbero richiesto ai partenopei informazioni su Alex Meret per prevenire nel caso in cui dovesse partire Onana

Aurelio De Laurentiis è attualmente impegnato a Milano tra vari incontri, il punto? I diritti tv, ma a quanto pare non sono solo questi i temi del suo viaggio in Lombardia. Infatti, il presidente azzurro ha parlato con Marotta e Ausilio che avrebbero avanzato richieste di mercato al patron partenopeo.

L’Inter, infatti, starebbe pensando al post Onana che potrebbe essere anche Alex Meret. Il giocatore camerunense sembra possa trasferirsi presto a Manchester, sponda Red Devils, con il benestare dei nerazzurri che virerebbero sul portiere friulano. La situazione De Gea per gli inglesi si fa sempre più cattiva, con il giocatore sempre più indispettito.

Le ultime

Infatti, David De Gea sta trattando il rinnovo di contratto con gli inglesi, scadenza oggi, ma sembra che tutto sia arrivato ad un punto morto. La dirigenza inglese ha offerto meno soldi rispetto a quanto previsto e lo spagnolo ha deciso di non firmare. Infatti, dopo che la prima offerta al ribasso era stata già accettata, il calciatore e il suo entourage si sono indispettiti per questo ritocco.

Per il calciatore si profila un possibile futuro in Arabia Saudita o, a sorpresa, un possibile ritorno in Spagna. Meret, però, potrebbe essere decisivo in questo valzer specialmente perché potrebbe non voler partire da Napoli. Trovata la titolarità dopo l’addio di Ospina, infatti, sembra aver trovato anche consapevolezza. L’Inter ci proverà, ma il giocatore sembra intenzionato a restare almeno per un’altra stagione.