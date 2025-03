Meret rinnova: vicini all’accordo

Il contratto di Alex Meret verrà rinnovato, con il Napoli vicino all’accordo per il calciatore friulano. Pronto un contratto di un anno con opzione per un anno in più

Il Napoli è sempre più vicino a un accordo per il nuovo contratto del portiere Alex Meret, che dovrebbe dividere la differenza tra la sua richiesta salariale e l’offerta sul tavolo. La situazione sembrava essere estremamente delicata, dato che il suo contratto attuale dura solo fino alla fine della stagione, quindi in teoria sarebbe potuto già essere in trattativa con altri club per unirsi a loro come parametro zero. Tra di essi ci sarebbero stati Arsenal, Inter e Roma, anche se il calciatore sembra voglia rimanere in azzurro.

Il Portiere e il suo agente Federico Pastorello hanno ribadito di essere concentrati sul prolungamento del contratto con i partenopei e il voler continuare al Maradona anche nella prossima stagione. Meret, vicino ai 28 anni, vorrebbe un contratto più lungo fino al giugno 2028, del valore di circa 3 milioni di euro a stagione. Alla fine sembra si chiuderà a 2.5 milioni più 500 mila di bonus facilmente raggiungibili.

Vicino l’accordo

Si prevede che le due parti si stringeranno chiuderanno l’accordo molto presto. Si tratterà di un contratto fino al giugno 2027 con opzione di prolungamento per un altro anno, con uno ulteriore in favore del club partenopeo. Il suo stipendio passerà dagli attuali 2 milioni di euro a quasi 2,5 milioni di euro a stagione, con l’introduzione di vari bonus legati ai risultati.

Meret è un prodotto delle giovanili dell’Udinese ed è arrivato al Napoli per la prima volta in prestito nel 2018, con un obbligo di acquisto per 26 milioni di euro più le clausole aggiuntive che sono state attivate un anno dopo.