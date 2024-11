Meret, rinnovo con il Napoli in stallo: c’è l’Inter

Il rinnovo di Alex Meret sembra, per ora, in fase di stallo. Le parti sono ancora distanti e non sembra vi sia un possibile avvicinamento imminente previsto per le prossime settimane

Inizia a complicarsi la trattativa per il rinnovo di Alex Meret con la maglia del Napoli. Il portiere friulano è ormai da 6 anni nel capoluogo campano, arrivato dall’Udinese per circa 26 milioni di euro, e sembra voglia ora più che mai sicurezze sul suo futuro nella rosa partenopea.

Il portiere vuole sicurezze per il futuro, che ora più che mai il Napoli sembra non potergli dare. Il Napoli sembra intenzionato a puntare su Elia Caprile, nonostante non offra prestazioni propriamente altisonanti per ora, con Meret che dunque vorrebbe cercare di trovare un posto da titolare più sicuro per lui. A Napoli vorrebbero provare a darglielo, ma l’insidia del connazionale ex Empoli e Bari sembra essere fin troppo grande e potrebbe diventare un problema.

L’Inter si inserisce?

Secondo informazioni raccolte dalla nostra redazione, l’Inter e Marotta ci starebbero provando concretamente per Alex Meret. Per ora, non ci sono stati discorsi ben avviati effettivi ma qualche sondaggio con l’entourage del calciatore potrebbe essere fatto. A Giuseppe Marotta, non si è mai nascosto, il profilo del portiere friulano piace e con Sommer quasi sicuro di non restare a lungo con la maglia nerazzurra un tentativo a zero potrebbe essere fatto.

Il problema? Anche all’Inter potrebbe esserci parecchia competizione per Meret, anche se inferiore rispetto al Napoli. Josep Martinez è un portiere sicuramente da guardare, ma non sembra essere una minaccia effettiva per il futuro. Il Napoli ha già scelto di puntare sui giovani italiani e Caprile potrebbe essere il prossimo. Tutte queste situazioni potrebbero portare Alex Meret lontano dall’azzurro.