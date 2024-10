Meret, rinnovo in stand-by: vuole restare alle sue condizioni

La trattativa che porterebbe Alex Meret al rinnovo di contratto con il Napoli ha subito un brusco rallentamento. Il portiere friulano vuole rimanere in maglia azzurra, ma a dettare le condizioni sembrerebbe essere lui

Il rinnovo di contratto di Alex Meret ha registrato un violento rallentamento, con conseguente e momentanea fumata grigia. Il portiere partenopeo sembra voglia rinnovare, ma al momento sta cercando di valutare il da farsi.

Il Napoli si è mosso in anticipo, la scadenza del calciatore è prevista per fine giugno 2025, anche per evitare di farsi trovare impreparato a livello economico. Le difficoltà sono tante, specialmente perché il giocatore starebbe dettando i tempi di rinnovo, forte anche di un Pastorello – suo agente – in netta ascesa tra i procuratori italiani e non solo.

Meret vuole restare, ma…

Come raccontato da Il Mattino, la trattativa procede a rilento per via delle richieste del portiere: “La trattativa è decisamente più estenuante e aggrovigliata del previsto e infatti siamo ancora in una fase da fumata grigia: il rinnovo di Alex Meret è in una fase embrionale ma il ds Manna e il potente agente, Pastorello, si vedranno dopo la sosta per tornare a discuterne”.

Poi continuano: “Non c’è un caso Meret, sia chiaro, ma in realtà ora, è il Napoli che ha fretta. Quello di farlo partire gratis è un regalo che De Laurentiis non vuole fare: spinge per la permanenza e anche Meret ha dato indicazioni in questa direzione, perché vuole restare al Napoli per almeno altri tre anni. Fino al 2028. La trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno si sta lentamente, molto lentamente, sbloccando ma l’ultimo incontro, la settimana scorsa, non ha prodotto alcun passo in avanti. Pastorello torneerà a Napoli a fine ottobre, proprio per tentare di comprendere se ci sono le condizioni per una permanenza”.