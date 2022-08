Meret: se resta non rinnova

La sessione di mercato in uscita del Napoli non sembra essersi ancora conclusa in quanto resta da definire la questione Meret.

Dalle ultime indiscrezioni sembra che il club azzurro sia molto vicino all’accordo con Kepa e questo rende la questione del rinnovo di Meret più difficile. Il giocatore, infatti, si è reso disponibile alla cessione e in pole position in Italia sembrava esserci lo Spezia. La trattativa non è però andata a buon fine in quanto il club è in quasi in chiusura con Dragowski visti i tempi più lunghi per arrivare al portiere azzurro e le richieste economiche di De Laurentiis.

Le ultime in casa Napoli arrivano dall’esperto di mercato Ciro Venerato che ai microfoni del Tg Sport ha rivelato l’indiscrezione che coinvolge il portiere. Meret, infatti, dopo la mancata cessione allo Spezia, non ha intenzione di rinnovare il contratto se dovesse restare a Napoli per questa stagione.