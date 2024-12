Meret, svolta sul rinnovo: possibile accordo sulla durata

Il Napoli e Alex Meret sembrano essersi avvicinati, con il portiere friulano che potrebbe aver trovato un’intesa sugli anni di contratto che avrebbe in più con la maglia azzurra

Meret può rinnovare con il Napoli e sembrerebbe essere un “ora o mai più”. I partenopei devono spingere sull’acceleratore in questo momento per rinnovargli il contratto, specialmente perché altre squadre stanno prendendo informazioni e il giocatore potrebbe gradire.

Tuttomercatoweb ha descritto così la situazione: “il club partenopeo e l’estremo difensore hanno raggiunto un accordo sulla durata del prolungamento, con la firma che, se dovesse arrivare, sarà fino al 30 giugno 2028. Manca però ancora quello sull’ingaggio con la differenza tra le parti che per il momento non è così sottile. Nelle prossime settimane andranno comunque avanti i colloqui e si lavorerà per riuscire a trovare l’intera. Il giocatore vuole restare al Napoli e per questo motivo si respira fiducia per la definitiva fumata bianca”.

Interesse dalla Serie A

E mentre il Napoli prova a blindare Meret, altre squadre sembrerebbero interessate a prenderlo. In prima fila ci sarebbe l’Inter, con la dirigenza nerazzurra intenzionata a provare a prendere un portiere che possa sostituire Yann Sommer quando andrà via. L’ex Udinese è in prima fila, ma Marotta e soci dovranno primariamente cercare di capire come andrà a finire la trattativa tra il giocatore e i partenopei.

Un po’ più defilate, invece, la Roma e un possibile inserimento di Juventus e Milan. La Roma potrebbe cedere Mile Svilar e prendere l’estremo difensore partenopeo, anche se appare difficile al momento. La Juventus e il Milan, invece, per ora sono solo semplici occhiate da lontano. La Juventus ha Michele Di Gregorio, che probabilmente verrà riscattato, e Mattia Perin. L’idea, però sarebbe continuare a guardare alle possibili occasioni di mercato e ci sarebbe un eventuale inserimento pronto nel caso in cui si potesse. Da monitorare più attentamente, invece, il Milan. Mike Maignan sembra in netto calo e la dirigenza rossonera potrebbe provare a cederlo per monetizzare. Il portiere della nazionale francese sarebbe un colpo in uscita possibile, con in entrata un arrivo di Meret che a quel punto potrebbe non essere Fanta mercato.