Meret verso il rinnovo con il Napoli fino al 2027

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, nonostante le voci estive il Napoli starebbe lavorando per blindare Alex Meret fino al 2027. I suoi agenti e i partenopei sembrano lavorare incessantemente per portare a termine la trattativa

Il Napoli vuole continuare la propria storia insieme ad Alex Meret. Il portiere friulano potrebbe continuare a difendere i pali degli azzurri ancora a lungo, tanto che si parla di un possibile rinnovo fino al 2027 per lui.

L’agente del giocatore è, infatti, Federico Pastorello con cui già da anni si è conversato per alcuni giocatori. Quest’estate si era parlato anche di un possibile approdo di Arthur Melo della Juventus, cosa che però non è andata a buon fine. Quelli con la Juventus sono stati solo sondaggi e con Pastorello si è iniziato a parlare del rinnovo di contratto dell’ex estremo difensore dell’Udinese.

Addio rimandato?

Quindi il giocatore potrebbe rimanere a Napoli ancora a lungo, come raccontato anche dal Corriere dello sport: “Ci sono voluti due volte i guantoni di Alex Meret nelle prime quattro partite ufficiali della nuova stagione. Proprio lui, il portiere in bilico eppure decisivo, il titolare del Napoli di Conte che salva la squadra in Coppa Italia col Modena, regalandole i sedicesimi alla lotteria dei rigori, e poi la salva di nuovo col Parma, al minuto 105, quando sembra ormai finita, con la prodezza su Almqvist dopo i due gol della rimonta”. L’intenzione della società, quindi, sarebbe quella di trattenere il portiere almeno per altri 3 anni e poi vedere il da farsi.