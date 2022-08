Meret vicino al salutare Napoli, ecco chi potrebbe sostituirlo

Alex Meret sembra pronto al trasferimento allo Spezia, dopo che Torino e Leicester si erano interessate a lui

Alex Meret è pronto a fare i bagagli e a salutare Napoli. Il portiere azzurro sembra poter essere un nuovo giocatore dello Spezia, nonostante il forte interesse di Torino e Leicester. Gli inglesi sembravano poter fare un’offerta ai partenopei, ma a spuntarla sarebbero i liguri.

Ora il Napoli dovrà trovare un secondo portiere, con Kepa che sarà – quasi sicuramente – il primo. Il nome più gettonato è quello di Salvatore Sirigu, svincolatosi dopo l’esperienza al Genoa ma su cui ci sarebbe anche il Fenerbahce.

Il Napoli deve fare in fretta

I partenopei hanno il tempo contato, con Salvatore Sirigu che sembrerebbe il profilo principale per ricoprire il ruolo di secondo ma non è il solo. Dovesse saltare l’ingaggio dell’ex Paris Saint Germain, il Napoli potrebbe buttarsi su Trapp, anche se il suo ingaggio sembra troppo elevato. Possibile Ivusic dell’Osijek, con Neto che si allontana definitivamente.

Il portiere brasiliano ex Fiorentina, Juventus e ormai anche Barcellona è in procinto di sposare il progetto del Bournemouth che lo preleverà e potrà garantirgli un posto da titolare. Gli inglesi, infatti, al momento non hanno un effettivo primo portiere con Travers e Dennis ritenuti ancora troppo acerbi per essere i titolari. Il portiere brasiliano sarebbe il profilo giusto per far crescere i due, con la possibilità anche di avere un giocatore voglioso di rilancio già per l’immediato, considerando che al Barcellona il classe ’89 si è spesso ritrovato a far panchina.