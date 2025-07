Meret vuole essere protagonista a Napoli: rifiutate due proposte

Alex Meret, nonostante la concorrenza spietata di Vanja Milinkovic-Savic, vuole continuare ad essere il primo portiere del Napoli. Sarà una stagione difficile per lui, ma sembra affrontarla con una nuova mentalità

Sfida tra estremi difensori

Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic sono ufficialmente colleghi di reparto, ma sembra difficile pensare che uno dei due resti in panchina. La sfida tra i due sarà impegnativa per entrambi e anche per Antonio Conte, che dovrà decidere chi mandare in campo. Se qualche tempo fa si sarebbe detto che Meret potesse soffrire della presenza di un altro grande portiere, ora le cose sembrano essere cambiate.

Meret, infatti, sarebbe motivato dalla concorrenza e vorrebbe meritarsi il posto da titolare in tutti i modi. Tanto che ora Antonio Conte si starebbe sfregando le mani, conscio di avere un reparto portieri che in Italia tutti potrebbero invidiargli. Meret sarebbe tanto motivato da aver rifiutato addirittura alcune offerte.

Nessun addio per lui

Meret, infatti, avrebbe rifiutato due grandi offerte provenienti da alcune squadre non identificate dai media. Stando ad informazioni raccolte dalla nostra redazione, le due squadre potrebbero essere Inter e addirittura l’Arsenal. I gunners si sarebbero mossi, prima dell’acquisto di Kepa, per portare il portiere friulano a Londra. Il giocatore, però, vorrebbe restare a Napoli convinto anche dalla moglie.