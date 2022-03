Merih Demiral potrebbe seguire lo stesso percorso fatto da Romero

Demiral, attualmente all’Atalanta, potrebbe fare lo stesso percorso di Romero. Il Tottenham sembra essere una delle squadre interessate al turco

Merih Demiral sta facendo una buona impressione con la maglia dell’Atalanta. Arrivato dalla Juventus in prestito per 3 milioni, potrebbe ora passare anche lui all’estero come per Romero. Il difensore argentino è, difatti, passato nel corso della scorsa finestra di mercato estiva al Tottenham. L’Atalanta lo riscattò dalla Juventus, per poi fare plusvalenza.

Ora la Dea potrebbe riproporre la stessa formula di vendita, dato che ha un possibile riscatto per il turco fissato a 28 milioni di euro. Dalla Spagna sembra arrivare la voce che l’Atalanta voglia riscattare Demiral, che però potrebbe non restare in nerazzurro. Su di lui ci sarebbero infatti Real Madrid e Tottenham.

Il prezzo dell’Atalanta

L’Atalanta, dunque, potrebbe riscattare Demiral per 28 milioni. Alle pretendenti poi sarebbe intenzionata a chiedere oltre 50 milioni di euro, di cui una parte potrebbe finire in tasca alla Juventus. Difatti, i bianconeri hanno una percentuale sulla futura rivendita del calciatore di circa il 10/15 %. Una percentuale non da poco e che garantirebbe una buona entrata economica nelle casse bianconere.

Soldi che potrebbero esser reinvestiti sul mercato o per pagare alcune delle rate per Locatelli e Chiesa. Il Real Madrid sembra fortemente interessato, visto anche che Militao e Alaba non bastano. Vallejo non offre prestazioni altisonanti, dunque dovrà esser fatto qualcosa in difesa. Il Tottenham viaggia più nell’incertezza, visto che la stagione sta volgendo nel peggiore dei modi e servono rinforzi. Antonio Conte potrebbe andarsene e chi verrà preso dopo di lui, avrà bisogno di una squadra valida.