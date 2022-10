Mertens, ancora zero gol al Galatasaray. Napoli si gode Kvaratskhelia, Ancelotti: “Per me non è una sorpresa”

Dries Mertens non riesce a sbloccarsi. L’ex attaccante del Napoli non sta vivendo un bel periodo con la maglia del Galatasaray che, nonostante il primo posto in classifica, non è riuscito ancora a sbloccarsi.

Nelle sue sette apparizioni con la maglia della squadra turca, Mertens non ha ancora timbrato un gol, rendendo, quindi, la sua avventura non certo esaltante fino a questo momento.

Dall’addio dei leader, e soprattutto di Mertens, a Napoli ci si aspettava una stagione di delusioni. La squadra azzurra e i nuovi acquisti, invece, stanno stupendo. Un calciatore in particolare, Kvaratskhelia, è diventato il nuovo idolo dei tifosi.

Un ex allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, ha parlato del nuovo acquisto azzurro: “Il Napoli ha preso giocatori di ottimo livello, rinfrescando l’aria. È difficile prevedere oggi cosa possa fare, di certo i nuovi arrivati hanno reso la squadra imprevedibile“.

“Kvaratskhelia la sorpresa? Per chi non lo conosceva, lo seguivamo già quando io ero a Napoli. È un giocatore speciale“.