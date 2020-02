Mertens e il Napoli sempre più lontani: ecco l’ultima richiesta del belga

Nella partita contro il Lecce, l’ingresso in campo di Mertens sembrava aver cambiato la partita grazie al suo assist per il pareggio di Milik, poi però il Lecce ha segnato altri due goal e ha portato a casa i tre punti. La questione del rinnovo del suo contratto, invece, è sempre più in salita e salvo clamorosi capovolgimenti, a fine stagione le strade del belga si separeranno da Napoli, ma non è ancora detta l’ultima parola.

In settimana, l’ex PSV è stato avvistato a Roma, non si sa bene con quale obiettivo. Le opzioni sono due: o si è recato nella sede della Filmauro per discutere i dettagli del suo rinnovo; o addirittura si è incontrato con la Roma. Ricordiamo che avendo il contratto in scadenza a giugno, qualsiasi club può liberamente fare offerte al giocatore per averlo gratis a gennaio.

L’accordo con il Napoli, per ora, è lontanissimo. Il belga vuole un biennale a 7,5 milioni di euro annui, ma l’offerta è ferma solamente a quattro poi uno di bonus. Con questi presupposti è davvero difficile che si possa arrivare a un accordo e resterà da capire quale sarà la sua prossima destinazione.

Tra i club che maggiormente si sono interessati a lui, ci sono tutte le più grandi squadre italiane: la Juventus, l’Inter e anche le due romane. Attenzione anche alle sirene spagnole perché sia Barcellona che Real Madrid sono vigili sulla situazione di Mertens e si stanno facendo ingolosire dalla possibilità di avere un giocatore del suo calibro a titolo gratuito.