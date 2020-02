Napoli, rinnovo Mertens: ecco le ultime richieste del belga

Mertens è uno dei calciatori della rosa del Napoli, insieme a Callejón, il cui contratto è in scadenza a giugno, ragion per cui, qualsiasi club può già iniziare da subito le contrattazioni per rilevarlo a parametro zero nella prossima finestra di calciomercato.

Ultimamente il belga, dopo essere stato più di un mese indisponibile, è tornato in campo fornendo anche buone prestazioni, l’ultima Delle quali contro l’Inter. Mercoledì sera al San Siro, Mertens ha infatti sfiorato il goal che avrebbe ulteriormente castigato proprio una Delle squadre che si è interessata a lui a gennaio e che, d’altronde, non ha ancora perso l’interesse.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Mattino, in questa settimana ci sono stati vari colloqui tra l’entourage del belga e Aurelio De Laurentiis per discutere del rinnovo di contratto ed evitare dunque un’interruzione così brusca di un rapporto che è stato invece molto proficuo.

Attualmente Mertens percepisce 4 milioni di euro a stagione e ha chiesto un adeguamento importante almeno di un altro milione. L’ex PSV vorrebbe legarsi di nuovo al Napoli per due anni con un’opzione per rimanere anche un terzo e ultimo anno. Le divergenze economiche, per ora, sono importanti perché Mertens chiede anche un bonus alla firma del contratto oltre a garanzie sulla qualità della rosa per i prossimi anni.