Mertens e la Roma sempre più vicini: belga disponibile al trasferimento nella capitale

La Roma si muove sul mercato in vista della prossima estate. Mentre in Viale Tolstoj vanno avanti le trattative per la cessione della società da Pallotta a Friedkin, i cui vertici hanno già ribadito l’intenzione di tenere l’intero quadro dirigenziale, il direttore sportivo Petrachi lavora per mettere a segno il primo grande colpo della nuova proprietà.

MERTENS NELLA CAPITALE – Il grande obiettivo è Dries Mertens, attaccante in scadenza di contratto nel prossimo giugno con il Napoli e pronto a dire addio a parametro zero. La Roma è sulle sue tracce e il giocatore ha già visitato un paio di volte la capitale nell’ultimo mese. Ecco un estratto di quanto si legge sul Corriere dello Sport:

“Mertens ha visitato la Città Eterna anche il 28 gennaio, in quel caso con la moglie Katrin. Lo testimonia una foto, scattata nello stesso ristorante dove ha mangiato pure tre giorni fa. Un fan lo ha avvicinato e gli ha chiesto se si trovasse lì per parlare con la Roma; lui ha risposto con un sorriso compiaciuto. Fonseca non ha mai nascosto la stima per il calciatore, chiedendo a Petrachi di fare uno sforzo già a gennaio; Mertens si sarebbe reso disponibile a parlarne”.

APERTURA – Il belga ha aperto al trasferimento nella capitale e la Roma è al lavoro per trovare l’intesa contrattuale con i suoi agenti. I giallorossi hanno intenzione di accorciare i tempi per battere la concorrenza dell’Inter di Antonio Conte.