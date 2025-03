Mertens e l’addio al calcio: il sogno è vivere a Napoli, in arrivo un posto nella dirigenza azzurra?

“Dopo gli allenamenti e le partite ho molti dolori, il mio fisico non è più quello di una volta. A fine stagione voglio lasciare”, sarebbero state queste le parole dell’attaccante del Galatasaray, Dries Mertens, al suo allenatore, anticipando quindi l’addio al calcio al termine dell’attuale stagione.

Il futuro di Mertens, però, quasi sicuramente continuerà nel calcio e il suo sogno sarebbe quello di ritornare nella città che l’ha fatto conoscere al mondo intero: Napoli. Il legame con la città è indissolubile e il suo futuro potrebbe presto essere all’interno della dirigenza partenopea.

Lo scorso anno, Dries, dichiarò alla Gazzetta dello Sport: “Voglio vivere lì. Mi manca la mia casa, così come tanti aspetti della mia vecchia vita. Uscivo senza auto, passeggiavo in centro e cenavo in mezzo alla gente”.

“Napoletano o belga? “Mia moglie me lo chiede spesso. Quando torno in Belgio, così come a Istanbul, giro per strada e mi sento napoletano”, dichiarò apertamente l’attaccante del Galatasaray.