Mertens giura amore al Napoli: “Spero di continuare a giocare in azzurro per altri anni”

Dries Mertens è entrato nel cuore dei napoletani. L’attaccante azzurro è diventato il primo marcatore della storia azzurra e, con l’ultimo rinnovo, non ha la minima intenzione di fermarsi.

Nel ritiro della sua Nazionale, inoltre, Dries ha lanciato messaggi d’amore per Napoli, parlando anche del suo futuro e di un possibile ritorno in Belgio: “Non penso. Ho un contratto col Napoli, spero di continuare a giocare per altri anni con loro. Forse dopo che appenderò gli scarpini al chiodo potrei tornare a vivere in Belgio”.

Dries Mertens quindi, non ha la minima intenzione di lasciare Napoli per trovare un’altra squadra.

L’attaccante azzurro ha poi parlato anche del suo ultimo incontro con la Nazionale belga: “È bello tornare, mi ricorda la mia infanzia, quando ho iniziato a giocare a calcio qui. Èstato un periodo bellissimo della mia vita. Un momento speciale, ovviamente sarebbe stato più bello col pubblico. Ricordo quando facevo il raccattapalle. Lo facevo perchè all’intervallo ci davano un hamburger“, conclude scherzando.

Il futuro di Mertens non è in discussione. Dopo qualche timore nell’approdare a Napoli ormai diversi anni fa, il belga è diventato a tutti gli effetti napoletano, tanto da essere adottato, calcisticamente parlando, da parte dei tifosi partenopei.