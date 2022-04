Mertens il sogno di Sarri a zero

Dries Mertens potrebbe lasciare Napoli e il calciatore potrebbe tornare dal suo ex allenatore. Sarri stravede per il belga

Dries Mertens e il Napoli sembrano arrivati ai titoli di coda. Lui che con quella maglia azzurra ha giocato le migliori annate della sua carriera, facendo innamorare una città intera.

Le migliori stagioni del calciatore belga sono quelle con Maurizio Sarri, che potrebbe essere il suo prossimo allenatore. Infatti, l’allenatore toscano sembra intenzionato a puntare fortemente di nuovo su “Ciro” Mertens per il suo attacco.

Il rinnovo non arriva e il calciatore gradisce

Parti lontanissime per il rinnovo tra Mertens e il Napoli. Aurelio De Laurentiis offre troppo poco, secondo il giocatore, e ciò sembra portare inevitabilmente alla scadenza del contratto. Vi sarebbe un opzione per rinnovare un ulteriore anno, ma improbabile che a questo punto venga esercitata. Manca la volontà di continuare insieme.

Dries Mertens lascerà Napoli dopo oltre 9 anni. 288 presenze e 109 gol, attualmente, per il calciatore belga in maglia azzurra che ora potrebbe lasciare il Vesuvio. Arrivo dal PSV da ragazzo e ora se ne va da uomo. Un calciatore che ha sempre dato se stesso, buttando sangue e sudore sul campo.

Quello che Mertens ha mostrato in maglia partenopea è lodevole, motivo per cui probabilmente resterà in Serie A e in una squadra d’alta classifica. Su di lui ci sono Lazio e Milan, con i biancocelesti che sembrano intenzionati a puntare il tutto per tutto. Spinti anche da Maurizio Sarri, che sarebbe ben contento di riavere Mertens. Il Milan sembra molto più indietro nelle gerarchie, specialmente perché sembra aver puntato ad altri obiettivi.