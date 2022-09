Mertens-Juventus: “Il cuore gli ha suggerito che non poteva farlo”

Dries Mertens è arrivato a Napoli nel 2013 e in nove anni è diventato il leader della classifica marcatori in azzurro con ben 148 reti.

Il suo contratto con il Napoli è scaduto a luglio ed i tifosi hanno ben sperato in un rinnovo fino alla fine ma sembra che il calciatore e la società non abbiano trovato l’accordo giusto. Il belga, infatti, ha salutato i tifosi e la città con un toccante video pubblicato sui propri canali social in cui ripercorre le tappe e i momenti più belli di questi anni trascorsi insieme.

L’agente del calciatore, Stijn Francis, è tornato a parlare di quel che è successo in estate: “C’era una ingenua convinzione di poter restare, anche perché non abbiamo fatto mai pressione in senso contrario. A maggio-giugno era tutto da decidere, ma il rinnovo non si è concretizzato“. Nel clima di incertezze in cui è stato avvolto il calciatore, la Juventus non ha smesso di fare pressing per cercare di convincerlo al trasferimento ma il belga, napoletano d’adozione, non se l’è sentita di fare questo sgarro ai propri tifosi.

Alla fine il trasferimento è avvenuto ma alla volta del Galatasaray, top club turco, dove Mertens sta facendo sognare i tifosi.