Mertens-Napoli: E’ finita

Il Napoli continua a gestire il mercato tra entrate ed uscite. Tra i nomi di spicco che figurano in uscita ci sono sicuramente quelli di Mertens e Koulibaly. Il senegalese ha il contratto in scadenza a Giugno 2023 e De Laurentis non vorrebbe perderlo a zero, una sua partenza già in questa sessione di mercato non è da escludere. Invece per Dries Mertens la situazione è diversa, già è nel mercato degli svincolati in quanto il suo contratto è scaduto già da qualche settimana.

Il tempo di Mertens sembra essere scaduto anche se Edoardo De Laurentis è convinto che alla fine il belga accetti l’offerta della società partenopea. Ma più passa il tempo e più Dries si allontana dalla società azzurra, difatti nel frattempo Maurizio Sarri ha contattato personalmente l’attaccante belga per proporgli il ruolo di vice Immobile.

Questo ruolo alla Lazio però non piace a Mertens, attualmente tutte le piste sono aperte e nel frattempo ha anche rifiutato offerte dall’Anversa e dall’Olympique Marsiglia. Il suo amore per il Napoli sarà così forte da farlo restare facendosi abbassare lo stipendio? Riuscirà De Laurentis a convincere il folletto a restare alle sue condizioni?

Le prossime settimane probabilmente ci daranno una risposta sul futuro di Mertens. Tutti i tifosi napoletani dopo aver già perso capitan Insigne non vogliono vedere altri beniamini giocare con una maglia diversa da quella azzurra. La paura è alta e de Laurentis deve darsi una mossa per accontentare i tifosi partenopei.

A sostituirlo nella rosa potrebbe arrivare Gerard Deulofeu, l’attaccante dell’Udinese ha caratteristiche tecniche simili a quelle dell’ormai ex 14 azzurro. L’attaccante spagnolo costa tra i 15 e i 20 milioni di euro, cifra che il Napoli stenta a sborsare. Attualmente la situazione sembra essere di stallo, probabilmente servirà prima la cessione di un altro giocatore partenopeo.