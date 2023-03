Mertens non è andato via per soldi, ecco il vero motivo

Dries Mertens è arrivato a Napoli nel 2013 e in nove anni è diventato il leader della classifica marcatori in azzurro con ben 148 reti.

Il suo contratto con il Napoli è scaduto a luglio scorso ed i tifosi hanno ben sperato in un rinnovo fino alla fine ma sembra che il calciatore e la società non abbiano trovato l’accordo giusto. Il belga, infatti, ha salutato i tifosi e la città con un toccante video pubblicato sui propri canali social in cui ripercorre le tappe e i momenti più belli di questi anni trascorsi insieme.

Se il rapporto con i tifosi era di stima reciproca lo stesso non si può dire per quello con il mister Spalletti. E proprio questo potrebbe essere stato il vero motivo dell’addio del belga alla maglia azzurra che, quindi, non ha lasciato per questioni economiche.

Mertens, infatti, era consapevole di non essere uno dei protagonisti del progetto che il tecnico aveva per questa stagione e restando avrebbe corso il rischio di fare molta panchina come successo nell’ultima annata.

Le strade di Mertens e del Napoli, quindi, si sono separate ma è certo che l’attaccante ha un ottimo rapporto con la città e resterà sempre nel cuore dei tifosi.