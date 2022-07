Mertens nuovo nome per la Juventus, ma…

Dries Mertens sembrerebbe il nome nuovo per i bianconeri, ma il calciatore sembrerebbe non intrigare così tanto

Tante le squadre a cui il cartellino di Dries Mertens si è visto affiancato. Roma, Milan, Inter, Lazio, Salernitana e addirittura il clamoroso possibile rinnovo con il Napoli. Il calciatore belga si è visto accostato anche all’Anversa, ma sembrerebbe esserci la proposta anche alla Juventus.

Il giocatore, però, non sembra scaldare particolarmente gli animi della dirigenza bianconera. Per costi ed età – 35 anni – non rientra nei piani della dirigenza, solo Di Maria può essere l’eccezione, e c’è anche l’attaccamento del giocatore al Napoli di mezzo. Stando a quanto filtrato nelle ultime settimane, il giocatore vorrebbe evitare di accasarsi in un’altra squadra del nostro campionato, ma mai dire mai. L’ipotesi più accreditata, al momento, resta quella che lo porterebbe a rigiocare con Maurizio Sarri.

La Juventus continua a spingere per altri profili

I bianconeri vorrebbero Alvaro Morata, ma la pista si raffredda sempre più con il passare del tempo. Dries Mertens sarebbe una soluzione da tenere in conto solo se non si riuscisse ad arrivare neppure alle seconde scelte per la Juventus, anche se mai dire mai.

Il giocatore belga potrebbe giocare sia come esterno che come punta, cosa che non dispiacerebbe ad Allegri. Anche se il tecnico livornese preferirebbe una punta un po’ più di “peso”, per dare un buon ricambio a Vlahovic e mantenere comunque un assetto tattico simile. Qualcuno alla Mandzukic, insomma, come Alvaro Morata ha fatto negli ultimi sei mesi in bianconero.