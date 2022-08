Mertens pronto a firmare un nuovo contratto

Dopo nove lunghi anni la storia d’amore tra Dries Mertens e il Napoli è davvero finita. Il folletto belga è arrivato in Italia nel 2013 dal PSV Eindhoven e con il passare degli anni è diventato figlio adottivo di Napoli. E’ diventato in questi anni il calciatore che ha segnato più goal in maglia azzurra nella storia del Napoli. Ma quest’anno è scaduto il contratto con il club partenopeo e non ci sono stati i margini per trattare il rinnovo. Ora Mertens è pronto a firmare un nuovo contratto.

Il suo futuro sembra essere indirizzato verso una direzione ben precisa che lo porterà lontano dall’Italia e dalla Serie A. La giornalista Jolanda De Rienzo ha dichiarato ai microfoni di Calciomercato.it, in onda su TV Play qualche giorno fa, che Mertens è vicino alla firma con i turchi del Galatasaray.

La società del Galatasaray ha offerto un contratto di circa 4 milioni di euro (3.2 milioni fissi più 1 milione di bonus) a Mertens, cifra che aveva chiesto inizialmente alla società partenopea. Il calciatore ex Napoli è atteso in questi giorni ad Istanbul per la firma del contratto e successivamente per le visite mediche.

Inoltre il contratto vede il rinnovo automatico in caso in cui la squadra turca il prossimo anno si qualificasse in Uefa Champions League. Si aggiungono anche altri benefit : sono previsti 30 voli Turkish Airlines per Napoli e Bruxelles ed una casa con autista a disposizione.

Mertens è pronto ad accettare la proposta del club turco ed iniziare una nuova avventura nella Super Lig. Il folletto belga resterà per sempre nel cuore dei tifosi napoletani ed allo stesso modo Napoli resterà sempre nel cuore di Dries. Ora non ci resta che augurargli il meglio per questa nuova esperienza in Turchia.