Mertens, suggestione per la Roma

Il veterano playmaker belga è in Turchia dalla scorsa stagione, ma ha offerte per tornare in Serie A quest’estate. Tra di queste potrebbe esserci la Roma

La Roma è alla disperata ricerca di un rinforzo in attacco in questa finestra di mercato e, sebbene l’obiettivo principale fosse Gianluca Scamacca, l’intensa concorrenza ha spinto il club giallorosso a esplorare alternative più valide. L’allenatore José Mourinho ha messo gli occhi sull’esperto playmaker belga Dries Mertens come possibile soluzione.

Come riportano i colleghi del quotidiano “Tuttosport”, il 36enne Mertens è attualmente al Galatasaray, dove ha dimostrato di essere una figura fondamentale per la squadra. Nonostante l’età, il talentuoso attaccante ha ancora un anno di contratto con il club turco. Tuttavia, la possibilità di tornare nella Serie A italiana sembra allettante per il giocatore, soprattutto se si considera il successo ottenuto al Napoli per quasi un decennio.

Vogliono un giocatore con un rendimento immediato

L’esperienza e la qualità di Mertens saranno una necessità preziosa per la squadra della capitale italiana. La sua capacità di sbilanciarsi e di segnare gol dalla posizione di playmaker lo renderebbe una risorsa importante nello schema tattico di Mourinho. Inoltre, la sua conoscenza del campionato italiano e il suo adattamento al paese saranno importanti per una rapida integrazione nella squadra. Il giocatore potrebbe essere utile per sostituire nell’immediato Mertens e far sì che Mourinho non debba avere soltanto una punta in rosa. Per ora, i problemi dei giallorossi sembrano essere tanti, con una rosa che va ritoccata ancora per bene affinché possa performare al meglio nel campionato italiano.