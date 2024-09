Mertens, tra Galatasaray e Napoli: un legame indissolubile e una nuova sfida con Osimhen

Dries Mertens, simbolo del Galatasaray, mantiene un forte legame con Napoli e la sua storia calcistica e gli stessi tifosi lo ricordano con molto affetto.

Nonostante il successo in Turchia, il belga non ha mai tagliato i ponti con la città partenopea, conservando anche la sua residenza a Posillipo, dove ama tornare per trascorrere momenti di tranquillità e immergersi nell’atmosfera napoletana. Il calciatore, però, dovrà superare una nuova sfida.

Mertens guida di Osimhen

Ora, Mertens avrà il compito di fare da guida a Victor Osimhen, recentemente approdato al Galatasaray, introducendolo alle dinamiche del club e, inevitabilmente, condividendo ricordi legati a Napoli.

In una recente intervista, Mertens ha dichiarato di non avere un idolo calcistico specifico, ma alla domanda su chi avrebbe voluto come compagno di squadra, ha risposto senza esitazioni Diego Armando Maradona, il leggendario campione che non ha bisogno di presentazioni.

Riguardo al miglior compagno di squadra della sua carriera, Mertens non ha avuto esitazioni e ha risposto Gonzalo Higuain. Le stagioni condivise con l’attaccante argentino rimangono indelebili nella memoria dei tifosi, prima che Higuain si trasferisse alla Juventus. Vedremo, dunque, come si svilupperà questo nuovo sodalizio in Turchia.