Caserta: la messa inizia in ritardo, botte al prete in chiesa

Durante una messa funebre, nella chiesa Maria Santissima Immacolata, Don Edoardo Santo è stato aggredito mentre distribuiva l’eucarestia. Lo spiacevole episodio ha avuto luogo lo scorso 6 Maggio, nel santuario, noto anche come “Dei Cappuccini”, a Maddaloni.

A compiere la violenza è stato Michele Madonna, esponente del clan camorristico Belforte. Il quarantaduenne, durante il funerale del padre, improvvisamente ha oltrepassato la fila dinanzi a lui e ha colpito il sacerdote in pieno volto. Dopo avergli sferrato ben due pugni, e mentre stava caricando il terzo, è stato fermato da alcuni presenti.

Il parrocco, invece, dopo aver perso l’equilibrio, è caduto a terra inerme, battendo la testa. L’accaduto è avvenuto sotto gli occhi sconcertati dei fedeli. Dopo qualche minuto, è arrivata una volante dei Carabinieri; probabilmente avvisati da qualcuno dei presenti.

Le videocamere hanno ripreso quanto accaduto, e la relativa registrazione è diventata virale; causando l’indignazione sociale. Secondo quanto trapelato, Madonna, da poco tornato in libertà, si sarebbe spazientito per l’attesa nel ricevere l’ostia. Secondo altri, invece, l’aggressore si sarebbe infastidito perché la messa sarebbe iniziata con un leggero ritardo.

Don Edoardo è stato immediatamente soccorso. Dopo una fase di shock iniziale, si è ripreso. La sua testimonianza sarà fondamentale per ricostruire la dinamica dell’intero episodio. Per ora non ha fatto nessuna dichiarazione, optando per la via del silenzio.