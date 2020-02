Messi delude e i tifosi napoletani lo invocano al Napoli, ma ricordate cosa dichiarò sul suo futuro?

Nel tempio di Diego Armando Maradona, Lionel Messi non è riuscito ad incidere. Ingabbiato nella difesa e nel centrocampo del Napoli, il calciatore argentino non ha avuto alcun colpo di genio deludendo un po’ tutti coloro i quali hanno visto con tanta attesa la partita dello Stadio San Paolo.

In molti sognano l’attaccante argentino con la maglia del Napoli, ma, il tutto resterà un sogno. Qualche settimana fa il giocatore ha parlato proprio del suo futuro per mettere le cose in chiaro e la volontà di chiudere la carriera proprio con la maglia blaugrana: “l presidente Bartomeu dice che il contratto mi permetterebbe di liberarmi gratis a fine stagione? In realtà non posso dire nulla perché nel contratto c’è anche una clausola di riservatezza. Ma posso dire che voglio restare a Barcellona il più a lungo possibile, chiudere qui la carriera perché questa è casa mia”.

“Voglio rimanere qui perché sto bene e sono ancora importante per vincere, non solo perché ho un contratto lungo. Voglio continuare a vincere in questo club e per farlo serve un progetto vincente, la clausola e i soldi non importano nulla per me. Mio padre si occupa del contratto, ma non ne stiamo ancora parlando con il Barça altrimenti me lo avrebbe detto“.

La speranza di vedere Messi al Napoli, quindi, si può chiudere definitivamente con queste parole del campione argentino.

L’ingaggio di Lionel Messi, comunque, non è nei parametri societari. Con la maglia del Barcellona, infatti, il giocatore ha un ingaggio da 50 milioni di euro. Inoltre, altri 50 milioni arrivano dai diritti d’immagine del giocatore. Con circa 100 milioni di euro ogni anno, Lionel Messi è uno dei calciatori più ricchi al Mondo. Il solo ingaggio del giocatore corrisponde ad un 1/3 del fatturato della SSC Napoli.