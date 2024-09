Messi esalta Zidane: “Uno dei più grandi della storia, aveva tutto! Maradona figura enorme”

Lionel Messi è stato intervistato a sorpresa da uno dei calciatori francesi più forti di tutti i tempi: Zinedine Zidane. Il campione argentino, prima di esaltare Diego Maradona, ha parlato proprio dell’ex Real Madrid e Juventus: “Zidane per me è uno dei più grandi della storia, ho sofferto molto quando lui e gli altri Galacticos erano a Madrid mentre io ero del Barcellona. Era sempre un giocatore diverso, elegante, aveva tutto”.

Successivamente, l’attaccante argentino si è soffermato su Diego Armando Maradona: “Maradona è una figura enorme i miei figli lo conoscono anche se non l’hanno visto giocare. La sua presenza, per noi argentini, si farà sentire ancora per tanti anni”.

LIONEL MESSI E LE DICHIARAZIONI SU ZINEDINE ZIDANE E DIEGO ARMANDO MARADONA: “LA 10 E’ UN NUMERSO SPECIALE, LA 30 PERO’, SIGNIFICAVA QUALCOSA DI DIVERSO”

“La numero 10? Si tratta di un numero speciale, per Maradona e per il significato che ha. Fin da piccoli volevamo indossarla, e per me a Parigi è stato strano non portare quel numero sulla schiena. Però avevo il 30, il numero con cui ho esordito da professionista, un numero che per me significava qualcosa di diverso, ma era comunque importante”.