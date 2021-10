Messi: “Pallone d’Oro a Neymar o Mbappé, io voterò loro”

L’attaccante del PSG, Lionel Messi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a seguito della sua presenza nella lista dei 30 del Pallone d’Oro. Il fuoriclasse argentino ha espresso non solo le sue preferenze, ma ha anche spiegato l’addio al Barcellona.

“Prima si sceglieva il giocatore dell’anno, adesso quello che ha vinto più titoli. Ci sono tanti candidati importanti quest’anno, giocatori che a livello individuale hanno fatto grandissime cose come Lewandowski e Benzema, ma conta molto quello che si fa come squadra, può essere decisivo aver vinto Champions, Europei o Coppa America. Io voterò Neymar e Mbappé“.

“Dopo il comunicato in cui il Barça annunciava che non sarei rimasto, mi hanno contattato vari club e tra questi il Psg che mi ha subito trattato molto bene, dimostrandomi che mi voleva fortemente“.

Lionel Messi non voterà nessun italiano per il Pallone d’oro, ma i suoi due nuovi compagni di squadra. Una scelta coerente con quanto fatto anche durante gli anni a Barcellona.

Messi ha infine dichiarato: “Un fattore che ha influito molto nella mia scelta, dovevo cominciare una nuova avventura da zero in un nuovo paese, sapere che avrei potuto contare su diversi amici e che molti parlavano lo spagnolo e’ stato importante per me“.