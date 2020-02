Messi re degli assist nella Liga, ma in Europa c’è chi ha fatto meglio

Leo Messi incanta anche contro il Getafe con un assist per molti impensabile, l'argentino in Spagna è primo in questa classifica, ma in Europa...

Lionel Messi non segna in Liga da quattro giornate consecutive ma nelle vittorie del Barcellona c’è sempre il suo zampino. E’ successo anche nell’ultimo successo con il Getafe, battuto per 2-1 grazie alle reti di Griezmann e Sergi Roberto. Il primo gol, però, è frutto di una grandissima giocata dell’argentino, che con un tocco fa fuori l’intera difesa avversaria e lancia Griezmann davanti al portiere. Per la Pulce è il 12esimo assist in stagione, il migliore in Spagna.

IN EUROPA – Considerando, però, l’intero panorama europeo, Messi è solamente al terzo posto nella classifica dei migliori assistman: in vetta troviamo De Bruyne, a quota 16; poi Sancho con i suoi 13 assist. Insieme a Messi al terzo posto c’è Di Maria, a quota 12; mentre in Italia il migliore è Luis Alberto, che ha collezionato 11 assist con la Lazio.