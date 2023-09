Messias non ci sarà con il Napoli: l’alternativa di Gilardino

Con Junior Messias che sarà assente, il Genoa pondera di poter utilizzare un nuovo acquisto. Gilardino starebbe infatti pensando a Kutlu

Il Genoa giocherà sabato alle 20.45 contro il Napoli al Luigi Ferraris. La squadra allenata da Alberto Gilardino sarà infatti protagonista insieme ai partenopei in una gara casalinga ad alta intensità. Una partita che si prospetta difficile, specialmente perché i rossoblù dovranno fare a meno di Junior Messias.

Il calciatore ex Milan è alle prese con un infortunio da cui si sta riprendendo e potrebbe, quasi sicuramente, non esserci per la sfida con gli azzurri. Al suo posto Gilardino starebbe pensando di schierare Kutlu, che già contro il Torino ha collezionato qualche minuto.

Beffa nell’ultima di Serie A

Gilardino è intervenuto in conferenza stampa dopo l’ultima partita di campionato, dove hanno perso con il Torino. Ecco cosa ha detto: “C’è delusione, la partita si stava delineando nel finale. E’ stata una gara equilibrata, il Toro ha avuto un paio di situazioni ma nel primo tempo potevamo essere più concreti e lucidi. Dico bravi ai ragazzi per l’interpretazione e per come si sono sacrificati: bene per approccio e mentalità, è normale che paghi le ingenuità. E’ toccato a noi, deve essere un insegnamento per il futuro. Ci affidiamo molto a Gudmundsson, lui è dinamico ed eclettico, cerca lo spazio e cerca le giocate. Malinovskyi è un altro tipo di giocatore, gli chiediamo un bello sforzo. Retegui ha fatto tanto lavoro sporco. Non possiamo lasciare i tre giocatori là davanti, dobbiamo sacrificarci. Vedremo come fare migliorie”.