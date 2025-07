Meteo, scatta l’allerta per 15 Regioni: previsti temporali con tuoni e fulmini

In Lombardia, tra sabato e lunedì, sono stati registrati circa 40mila fulmini e piogge intense. Le temperature sono ora in netto calo, con massime non oltre i 30 gradi e clima più fresco e asciutto. Una leggera nevicata ha imbiancato le cime alpine fino ai 2.500 metri, toccando anche il Passo dello Stelvio.

Nel Veneto, una nuova perturbazione ha colpito il territorio con forti rovesci, raffiche di vento e locali grandinate. Particolarmente colpite le aree del Bellunese e del Trevigiano, dove si sono registrate frane, esondazioni e oltre 300 interventi dei Vigili del Fuoco. A San Vito di Cadore, una nuova colata detritica ha invaso la statale 51 di Alemagna.

Difficili le condizioni anche a Foggia, dove sono stati chiusi i parchi per il forte vento, mentre si è dichiarata allerta gialla in Toscana e Campania per temporali e raffiche fino a 100 km/h. In Liguria, la notte è stata segnata da burrasche, alberi caduti e allagamenti, ma con un deciso calo delle temperature sotto i 20 gradi.

In Trentino e nel Trevigiano si sono verificate intense grandinate e nuovi episodi di esondazioni. La Protezione Civile ha emesso allerta arancione per Lombardia e Veneto, gialla in diverse altre regioni del Centro-Sud. Dopo la tempesta, però, è atteso un miglioramento con tempo più stabile nei prossimi giorni.