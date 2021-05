Meteo, anche in Campania arrivano i temporali: temperature giù e fine settimana con la pioggia

L’estate dovrà ancora attendere. Dopo alcuni giorni di gran caldo, le temperature subiranno un netto calo con ben 5/6 gradi in meno rispetto a quelle di attuali e per almeno 3-4 giorni si assisterà a questa riduzione.

A partire da domani 12 maggio, infatti, in tutta Italia ed anche in Campania ritorneranno i temporali. In alcuni luoghi saranno anche intensi e il vento spazzerà via questo scorcio di estate.

Anche il fine settimana non sarà eccellente. Al momento, infatti, sono previste piogge ed anche temporali.

In Campania bisognerà aspettare, quindi, la nuova settimana per ritornare alle temperature di questi giorni.

Nessuna gita al mare nel fine settimana. In Campania è quindi in arrivo questo fronte di pioggia, vento e temperature sotto la media. Per gli esperti, però, non bisognerà attendere molto l’arrivo dell’estate.