Meteo, arriva l’Anticiclone russo: probabilità di neve a bassa quota anche a Napoli

Fino a questo momento, l’inverno non si è espresso ancora nelle sue forme. Durante il giorno, infatti, le temperature sono arrivate anche a 15 gradi, con il freddo che si è fatto sentire solo durante la notte e le prime ore del mattino. Il mese di Gennaio è iniziato con un bel Sole, destinato a durare. Dalle prossime ore, però, sono in arrivo delle correnti gelide che porteranno le temperature al di sotto dello zero.

Secondo gli esperti, infatti, con l’avvento della Befana arriveranno anche dei venti provenienti dalla Russia. Le zone maggiormente esposte saranno ancora una volta le regioni del Centro e Sud Italia.

Questa volta, però, a differenza di qualche settimana fa, potrebbe arrivare anche la neve a quote molto basse.

Le ultime previsioni, infatti, non mentono. L’arrivo dell’Anticiclone russo potrebbe portare la neve anche a Napoli. Per la città partenopea si tratta di un fenomeno insolito e i fiocchi potrebbero cadere anche a bassa quota.

Fino a domenica le temperature continueranno ad essere stazionarie, con caldo di giorno e abbastanza freddo di notte. Dal pomeriggio/sera di domenica, invece, le correnti gelide cambieranno lo scenario circostante. Nonostante le temperature gelide, però, durante il giorno il Sole continuerà a farci compagnia e rendere le giornate leggermente più calde. Durante la notte e la mattina, invece, il termometro scenderà al di sotto dello zero con possibilità di neve non solo in Campania ma anche in Puglia, Basilicata, Umbria e Marche.