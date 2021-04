Meteo Campania, altro che primavera! Temperature oltre i 30° e bel tempo fino al weekend

Italia spezzata in due dal clima primaverile. Al centro-nord insisterà la bassa pressione che porterà piogge sparse. Al sud, invece temperature in ascesa ben oltre la media della stagione.

E’ in tutto e per tutto un’estate in anticipo. Il bel tempo torna al sud portando le temperature ben oltre le medie stagionali e regalando giornate tutte da godere nel sud Italia. Clima stabile e soleggiato garantito dall’anticiclone che incombe su Mezzogiorno almeno fino al prossimo weekend.

A guardare la carta meteorologica dell’Italia verrebbe da sorridere. Lo Stivale appare nettamente diviso in due con il Nord avvolto da bassi nuvoloni carichi di pioggia e un versante meridionale invece in cui prevarrà il sole che porterà le temperature addirittura oltre i 30 gradi centigradi.

Tutto merito dell’anticiclone tropicale come indicato dal sito meteo.it che spiega: “Gran parte della settimana le regioni centro-settentrionali saranno raggiunge da una serie di fronti instabili e a tratti perturbati pronti a scaricare piogge e pure temporali. In questo contesto le temperature subiranno un’importante diminuzione di giorno, anche nell’ordine di 10°C rispetto al weekend appena passato. Cosa ben diversa al Sud dove l’anticiclone sub-tropicale diventerà il protagonista assoluto; qui le temperature continueranno a salire costantemente fino a toccare e talvolta superare i 30-32°C“. Ma non è tutto.

Il primato dei valori di temperatura spetterà ancora una volta alla Sicilia in cui non sarà difficile toccare picchi di oltre 35°C. Per quanto, invece, riguarda la Campania i giorni di maggior afa saranno quelli di giovedì e venerdì dove si potrebbe percepire una temperatura molto vicina ai 30 gradi.

L’anticipo d’estate, dunque, regalerà almeno al sud giornate splendide. Non sarà difficile trovare sulle spiagge i primi avventori del mare. Intanto gli imprenditori del settori si dicono già pronti ad accogliere i potenziali clienti. Seppur col pericolo di una nuova ondata di coronavirus, la voglia di scuotersi di dosso i periodi non proprio felici degli ultimi mesi prevarrà sovrana.